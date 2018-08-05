«Интер» заплатит за Модрича 40 миллионов евро
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  • Опубликовал: Неверова Алиса

«Интер» заплатит за Модрича 40 миллионов евро

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич может оказаться в миланском «Интере», сообщает хорватское издание Index.

Интер готов заплатить за 32-летнего Модрича 40 миллионов евро, однако мадридский гранд хочет выручить за финалиста ЧМ не меньше 70 миллионов евро. Сумели ли договориться клубы пока неизвестно.

Контракт Модрича в «Реале» действует до 2020 года.

Ранее президент Реала Флорентино Перес заявил, что отпустит своего полузащитника почти за миллиард евро.

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