«Интер» заплатит за Модрича 40 миллионов евро

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватииможет оказаться в миланском «Интере», сообщает хорватское издание Index.Интер готов заплатить за 32-летнего Модрича 40 миллионов евро, однако мадридский гранд хочет выручить за финалиста ЧМ не меньше 70 миллионов евро. Сумели ли договориться клубы пока неизвестно.Контракт Модрича в «Реале» действует до 2020 года.Ранее президент Реалазаявил, что отпустит своего полузащитника почти за миллиард евро.