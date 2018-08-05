Кормье пообещал дать Миочичу реванш, если Леснар не сможет драться

«Я думаю, что Сехудо хочет иметь одновременно два пояса, но если кто-то и хочет реванш, то это Деметриус Джонсон. Он проиграл раздельным решением после того, как одиннадцать раз защитил титул. Если он не получит реванш, то для нас нет надежды, поскольку это означает, что ничто на свете не гарантирует получение немедленного реванша.



Миочич также должен получить реванш, но у него всего три защиты, это значительно меньше 11. Вот что я скажу: если Леснар не выйдет на бой, то я снова буду драться со Стипе. Это не проблема.



Нет причин отказываться от реванша со Стипе. Я ведь дерусь с Броком только потому, что это Брок».

Чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах(21-1) прокомментировалжелание(13-2) объединить титул с(16-3).Напомним, поединок Кормье с Леснаром не сможет состояться ранее января 2019 года, когда для реслера закончится период карантина с USADA.