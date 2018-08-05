«Александрия» на выезде деклассировала «Десну» и возглавила турнирную таблицу УПЛ (видео)

В матче третьего тура чемпионата Украины «Александрия» в Чернигове обыграла «Десну».Счет в поединке потрясающим дальним ударом открылУдвоил преимущество гостей, который замкнул навес с углового.Таким образом, «Александрия» добыла третью победу в трех поединках и благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных мячей возглавила турнирную таблицу.«Десна» —0:2: Банада, 6, Бондаренко, 53.: Литовка, Люлька (Старенький, 71), Гитченко, Братков, Фаворов, Коберидзе (Фаворов, 57), Огиря, Мостовой, Волков (Ковпак, 68), Филиппов, Хлебас.: Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Запорожан, Цуриков, Грицук, Полярус (Протасов, 68), Банада (Довгий, 46), Ситало, Пономарь (Задерака, 54).: Мостовой, 41, Люлька,48, Полярус, 61, Хлебас, 85, Старенький, 90.