«Александрия» на выезде деклассировала «Десну» и возглавила турнирную таблицу УПЛ (видео)
В матче третьего тура чемпионата Украины «Александрия» в Чернигове обыграла «Десну».
Счет в поединке потрясающим дальним ударом открыл Евгений Банада.
Удвоил преимущество гостей Валерий Бондаренко, который замкнул навес с углового.
Таким образом, «Александрия» добыла третью победу в трех поединках и благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных мячей возглавила турнирную таблицу.
Чемпионат Украины. Третий тур:
«Десна» — «Александрия» 0:2
Голы: Банада, 6, Бондаренко, 53.
«Десна»: Литовка, Люлька (Старенький, 71), Гитченко, Братков, Фаворов, Коберидзе (Фаворов, 57), Огиря, Мостовой, Волков (Ковпак, 68), Филиппов, Хлебас.
«Александрия»: Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Запорожан, Цуриков, Грицук, Полярус (Протасов, 68), Банада (Довгий, 46), Ситало, Пономарь (Задерака, 54).
Предупреждения: Мостовой, 41, Люлька,48, Полярус, 61, Хлебас, 85, Старенький, 90.
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