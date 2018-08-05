Арбитр удалил Раванелли во время матча с «Мариуполем»
Главный тренер «Арсенал-Киев» Фабрицио Раванелли удален во время матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги против «Мариуполя».
Итальянский специалист бурно отреагировал на второй пропущенный мяч своей команды, ударил по каркасу козырька над скамейкой запасных и выкрикивал ругательства в адрес судьи. Главный арбитр матча Дмитрий Бондаренко отправил Раванелли на трибуны на 45 минуте.
«Арсенал-Киев» проигрывает «Мариуполю» 1:2 в концовке второго тайма.
Ранее, «Олимпик» сумел отыграться в матче с «Карпатами» в рамках 4-го тура УПЛ.
Похожие новости
Популярные новости