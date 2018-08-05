Арбитр удалил Раванелли во время матча с «Мариуполем»

Главный тренер «Арсенал-Киев»удален во время матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги против «Мариуполя».Итальянский специалист бурно отреагировал на второй пропущенный мяч своей команды, ударил по каркасу козырька над скамейкой запасных и выкрикивал ругательства в адрес судьи. Главный арбитр матчаотправил Раванелли на трибуны на 45 минуте.«Арсенал-Киев» проигрывает «Мариуполю» 1:2 в концовке второго тайма.Ранее, «Олимпик» сумел отыграться в матче с «Карпатами» в рамках 4-го тура УПЛ.