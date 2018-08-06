Вудли: «Даррен Тилл – самый серьезный оппонент на текущий момент»

«Если посмотреть на стилистику Даррена и остальных бойцов, то, вероятно, он самая серьезная угроза для меня. Я всегда выхожу на самые сложные бои – Карлос Кондит, Робби Лоулер. Колби Ковингтон были претендентамм, потому что хотел боя и у него был такой статус. Я хотел с ним драться потому, что он был следующим соперником, а не из-за пояса временного чемпиона».

Чемпион UFC в полусреднем весе(18-3-1) назвал бой с(17-0-1) самым большим испытанием на текущий момент, сообщаетНапомним, поединок Вудли и Тилла состоится во главе турнира UFC 228 в сентябре.