Говоров похвастался золотом чемпионата Европы в Instagram (фото)

«Да!Чемпион Европы на дистанции 50 м баттерфляем! Рад показать такое хорошее время – 22,48 с. Не мировой рекорд, но я был близок к нему. Спасибо Арилсону Силве за поддержку и проделанную работу!»

Украинский пловец, который успешно защитил титул чемпиона Европы на дистанции 50 м баттерфляем, показал свою золотую медаль вТакже Говоров поделился эмоциями после победы и поблагодарил своего наставникаОтметим, что еще один украинецвыиграл золото чемпионата Европы на 400 м вольным стилем.Напомним, что сейчас Украина занимает шестое место в медальном зачете континентального первенства по летним видам спорта.