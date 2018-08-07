Кевин Ли: «Нурмагомедов сольется с боя против Макгрегора, я могу его заменить»
Топ-легковес UFC Кевин Ли (17-3) в эфире ESPN рассказал, что готов стать запасным бойцом в том случае, если один из участников мейн-ивента UFC 229 Конор Макгрегор (21-3) или Хабиб Нурмагомедов (26-0) снимутся с боя.
«Даже не надеюсь, что поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоится. Один из них снимется с боя. Хабиб точно найдет причину отказаться. Но я готов выйти вместо него.
Я запланировал выступить на том же турнире UFC 229 в октябре. Я бы хотел подраться с Элом Яквинтой, у нас есть незаконченное дело».
Я запланировал выступить на том же турнире UFC 229 в октябре. Я бы хотел подраться с Элом Яквинтой, у нас есть незаконченное дело».
Напомним, ранее Кевин Ли и Эл Яквинта повздорили в социальных сетях и захотели провести бой друг с другом.
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