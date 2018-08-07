Кевин Ли: «Нурмагомедов сольется с боя против Макгрегора, я могу его заменить»

«Даже не надеюсь, что поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоится. Один из них снимется с боя. Хабиб точно найдет причину отказаться. Но я готов выйти вместо него.



Я запланировал выступить на том же турнире UFC 229 в октябре. Я бы хотел подраться с Элом Яквинтой, у нас есть незаконченное дело».

Топ-легковес UFC(17-3) в эфирерассказал, что готов стать запасным бойцом в том случае, если один из участников мейн-ивента UFC 229(21-3) или(26-0) снимутся с боя.Напомним, ранееповздорили в социальных сетях и захотели провести бой друг с другом.