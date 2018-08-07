«Динамо» на 94 минуте упустило победу над «Славией» в Лиге чемпионов (видео, фото)

Киевскоев первом матче третьего квалификационного турнира Лиги чемпионов на выезде сыграло вничью с пражской. Оба мяча были забиты после 80-й минуте встречи: сперваоткликнулся на забросс центра поля по правому флангу, вышел под углом на воротаи пробил под дальнюю штангу.А в добавленные пять минут, когда даже до их завершения осталось две, киевляне сфолили в своей штрафной, пенальти, мощным ударом в левый верхний уголреализовал капитан хозяевТаким образом, киевляне были очень близки к тому, чтобы добыть пятую подряд победу в новом сезоне, и пятую подряд со счетом 1:0, но довольствуются ничьей. Однако, гол на чужом поле перед ответной встречей в Киеве для украинского коллектива явно не будет лишним.Поединок на «Олимпийском» пройдет во вторник, 14 августа. Начало – в 19:30.Подробности встречи - в нашей онлайн трансляции.«Славия» – «Динамо» 1:1Губаэр, 90+5 (с пенальти) - Вербич, 82.Коларж, Дели, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуи, Соучек, Гушбауэр, Сикора, Стох, Змргал (Бэлуцэ, 80), Шкода (Тецл, 60).Бойко, Бурда, Морозюк, Кендзера, Кадар, Буяльский (Шепелев, 68), Гармаш, Вербич, Сидорчук, Цыганков (Андриевский, 90), Беседин.Буяльский, 65, Гушбауэр, 85, Цоуфал, 89, Кендзера, 90+4.