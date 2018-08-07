«Динамо» на 94 минуте упустило победу над «Славией» в Лиге чемпионов (видео, фото)
Киевское «Динамо» в первом матче третьего квалификационного турнира Лиги чемпионов на выезде сыграло вничью с пражской «Славией». Оба мяча были забиты после 80-й минуте встречи: сперва Вербич откликнулся на заброс Сидорчука с центра поля по правому флангу, вышел под углом на ворота Коларжа и пробил под дальнюю штангу.
А в добавленные пять минут, когда даже до их завершения осталось две, киевляне сфолили в своей штрафной, пенальти, мощным ударом в левый верхний угол (хотя Бойко направление полета мяча угадал) реализовал капитан хозяев Гушбауэр.
Таким образом, киевляне были очень близки к тому, чтобы добыть пятую подряд победу в новом сезоне, и пятую подряд со счетом 1:0, но довольствуются ничьей. Однако, гол на чужом поле перед ответной встречей в Киеве для украинского коллектива явно не будет лишним.
Поединок на «Олимпийском» пройдет во вторник, 14 августа. Начало – в 19:30.
Подробности встречи - в нашей онлайн трансляции.
0:1
1:1
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. Первый матч
«Славия» – «Динамо» 1:1
Голы: Губаэр, 90+5 (с пенальти) - Вербич, 82.
«Славия»: Коларж, Дели, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуи, Соучек, Гушбауэр, Сикора, Стох, Змргал (Бэлуцэ, 80), Шкода (Тецл, 60).
«Динамо»: Бойко, Бурда, Морозюк, Кендзера, Кадар, Буяльский (Шепелев, 68), Гармаш, Вербич, Сидорчук, Цыганков (Андриевский, 90), Беседин.
Предупреждения: Буяльский, 65, Гушбауэр, 85, Цоуфал, 89, Кендзера, 90+4.
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