«Донбасс» одержал первую победу после возвращения Шуплера (видео)
Кубок Салея (Бобруйск, Беларусь):
«Донбасс» (Донецк, Украина) – ХК «Гомель» (Беларусь) 6:5 Б. (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы «Донбасса»: 1:0 – Денискин (Фирсов) – 01:26, 2:3 – Денискин (Лялька, Смирнов – бол.) – 27:53, 3:3 – Коренчук (Романенко) – 36:31, 4:4 – Смирнов – 39:59, 5:4 – Лялька (Игнатенко, Денискин) – 45:24, решающий буллит – Лялька
Видеообзор матча:
Донецкий «Донбасс» провел свой первый «домашний» поединок на Кубке Салея-2018. В Бобруйске, где на время своего вояжа в Беларусь базируется команда Юлиуса Шуплера, чемпионы Украины одолели действующего ХК «Гомель».
«Донбасс» начал матч быстрым голом! На исходе второй минуты встречи Андрей Денискин точно бросил, результативно завершив стремительную контратаку дончан – 1:0.
В целом первый период получился ровным по игре. «Донбасс» имел моменты в большинстве, а также забросил и вторую шайбу, которую отменили из-за того, что все тот же Денискин находился в площади ворот «Гомеля»…
Ну а закончилась стартовая двадцатиминутка неудачно для дончан. «Гомель» получил возможность сыграть в большинстве и своего шанса не упустил – это 1:1.
Далее соперники заиграли в космический, как для летнего, хоккей. В начале второго периода «Гомель» еще дважды реализовал большинство – 5Х3 и 5Х4, сделав счет 3:1 в свою пользу. Но в отличии от предыдущего матча с «Неманом», «Донбасс» смог не отпустить убегающего соперника и отыгрался! Андрей Денискин оформил дубль, завершив блестящую комбинацию дончан в большинстве – 2:3, а Илья Коренчук застал врасплох своим броском вратаря белорусов – 3:3!
Особенно драматичной получилась последняя минута второго периода, когда «Гомель» сначала вновь вышел вперед, а «Донбасс» благодаря голу Ильи Смирнова на последней (!) секунде игрового отрезка сравнял счет – 4:4.
Третий период также побаловал зрителей голами. Их было всего два, но соперники вновь забивали поровну. Один из лучших игроков дончан на старте Кубка Салея Виталий Лялька подарил «Донбассу» надежду на победу в основное время, но оно все-таки закончилось с результатом 5:5. Последний гол «Гомеля» арбитр засчитал только просмотрев видеоповтор.
Судьба встречи решалась в серии буллитов. Реализовать свою попытку удалось только Ляльки, который очень красиво разобрался с вратарем и завел шайбу в ворота. Как итог – 6:5 в пользу «Донбасса», который набрав 2 очка, обошел жлобинский «Металлург» и поднялся с последнего места турнирной таблицы группы А.
В пятницу 10-го августа «Донбасс» сыграет свой следующий матч в Беларуси. В Минске дончане встретятся с «Юностью», которая после двух туров Кубка Салея с пятью очками в активе делит 1-2 места в таблице с «Молодечно».
Турнирная таблица Кубка Салея:
Похожие новости
Популярные новости