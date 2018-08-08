«Донбасс» одержал первую победу после возвращения Шуплера (видео)

– ХК «Гомель» (Беларусь) 6:5 Б. (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, 1:0)1:0 – Денискин (Фирсов) – 01:26, 2:3 – Денискин (Лялька, Смирнов – бол.) – 27:53, 3:3 – Коренчук (Романенко) – 36:31, 4:4 – Смирнов – 39:59, 5:4 – Лялька (Игнатенко, Денискин) – 45:24, решающий буллит – ЛялькаДонецкийпровел свой первый «домашний» поединок на. В Бобруйске, где на время своего вояжа в Беларусь базируется команда, чемпионы Украины одолели действующего«Донбасс» начал матч быстрым голом! На исходе второй минуты встречиточно бросил, результативно завершив стремительную контратаку дончан – 1:0.В целом первый период получился ровным по игре. «Донбасс» имел моменты в большинстве, а также забросил и вторую шайбу, которую отменили из-за того, что все тот же Денискин находился в площади ворот «Гомеля»…Ну а закончилась стартовая двадцатиминутка неудачно для дончан. «Гомель» получил возможность сыграть в большинстве и своего шанса не упустил – это 1:1.Далее соперники заиграли в космический, как для летнего, хоккей. В начале второго периода «Гомель» еще дважды реализовал большинство – 5Х3 и 5Х4, сделав счет 3:1 в свою пользу. Но в отличии от предыдущего матча с «Неманом», «Донбасс» смог не отпустить убегающего соперника и отыгрался! Андрей Денискин оформил дубль, завершив блестящую комбинацию дончан в большинстве – 2:3, азастал врасплох своим броском вратаря белорусов – 3:3!Особенно драматичной получилась последняя минута второго периода, когда «Гомель» сначала вновь вышел вперед, а «Донбасс» благодаря голуна последней (!) секунде игрового отрезка сравнял счет – 4:4.Третий период также побаловал зрителей голами. Их было всего два, но соперники вновь забивали поровну. Один из лучших игроков дончан на старте Кубка Салеяподарил «Донбассу» надежду на победу в основное время, но оно все-таки закончилось с результатом 5:5. Последний гол «Гомеля» арбитр засчитал только просмотрев видеоповтор.Судьба встречи решалась в серии буллитов. Реализовать свою попытку удалось только Ляльки, который очень красиво разобрался с вратарем и завел шайбу в ворота. Как итог – 6:5 в пользу «Донбасса», который набрав 2 очка, обошел жлобинский «Металлург» и поднялся с последнего места турнирной таблицы группы А.В пятницу 10-го августа «Донбасс» сыграет свой следующий матч в Беларуси. В Минске дончане встретятся с, которая после двух туров Кубка Салея с пятью очками в активе делит 1-2 места в таблице с