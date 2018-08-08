Официально. Куртуа — игрок «Реала»
Бельгийский вратарь Тибо Куртуа официально перешел из «Челси» в мадридский «Реал», сообщает официальный сайт «Королевского клуба».
Голкиперу осталось лишь пройти медосмотр и подписать контракт.
Сумма трансфера не сообщается. СМИ сообщают, что «Челси» получит за бельгийца около 40 миллионов евро, так как его контракт с лондонцами стекает через год.
Ранее «Челси» подписал вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу за рекордные 80 миллионов.
Также в «Челси» должен отправиться и Матео Ковачич.
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