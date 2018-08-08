Официально. Куртуа — игрок «Реала»

Бельгийский вратарьофициально перешел из «Челси» в мадридский «Реал», сообщает официальныйГолкиперу осталось лишь пройти медосмотр и подписать контракт.Сумма трансфера не сообщается. СМИ сообщают, что «Челси» получит за бельгийца около 40 миллионов евро, так как его контракт с лондонцами стекает через год.Ранее «Челси» подписал вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу за рекордные 80 миллионов.Также в «Челси» должен отправиться и