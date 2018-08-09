Лига Европы. «Заря» сыграла вничью с «Брагой». Как это было

«Заря» – «Брага» 1:1Караваев, 72 - Орта, 70Статистика матча.Матч окончен.90+4" На мой взгляд,лучший игрок матча.90+3" Эх.. Не идет у "Зари".. Моменты есть, а вот реализации нет.90+1"уже даже пяткой отдает пасы! Вот толькобьет ооочень слабо, такое чувство, что он сегодня не ел.90"89"на поле87"85"на левом фланге попытались разобраться с португальцами, но защита гостей справилась.81"вновь неплохо пробил по воротам, но вновь точность подвела футболиста.78" Желтую карточку за грубый фол получил77"на поле75"Проснулась "Заря"!пробил метров с 26 надеясь на ошибку голкипера, но в итоге, удар у украинца оказался неточным.73"на поле72"71"на поле70"67" Устали подопечные. Футболисты португальской команды завладели мячом.66"на поле65" В центре поля сейчас играют команды. Интересно, кто первым забьет?62" Что-то уне идет игра, пока он является одним из самых слабых игроков "Зари" в этом матче.61" Хорошо приложилсяпо мячу, вот только мяч прилетел точно в руки киперу.59" Опасные моменты начинают появляться у ворот обеих команд. Команды оживают!57"55"54"хорошо выделяется у "Зари". Постоянно заставляет оборону португальского коллектива быть на чеку.51"49"48" Опасный прострел был в исполнении португальцев в штрафную "Зари", но до мяча никто из гостей не достал.46" Футболисты украинской команды пытаются уцепиться за мяч. Не спешат отдавать передачу на перед.Второй тайм стартовал!Статистика после первого тайма.Все, первый тайм завершен!44" Арбитр успокаивает футболистов обеих команд. Эмоции начинают брать верх.43" Желтую карточку получилза срыв атаки.40" Убыл шанс прорваться к воротам соперника, но защитники португальской команды надежны.38" Много ненужных нарушений со стороны "Зари". Еще парочка и будут в меньшинстве.36" Два бублика на табло, но защита луганчан все чаще допускает ошибки. Пока только кипер украинской команды спасает ситуацию. Интересно, на долго его хватит?34" Болельщики "Зари" уже практически видели мяч в воротах своей команды.. Вот тольконе согласился с этим и в последний момент отбил мяч.32"30" Прижимается к воротам "Заря". Может плохо для нее это закончится.28" Опасно португальцы пробили по воротам луганчанам, но бразильский вратарь справился с ударом.27"нарушил правила и арбитр решил успокоить футболиста желтой карточкой.25" Первая желтая карточка в матче.получил предупреждение.23" Угловой подали португальцы, нона ближней штанге выгрыз снаряд.21"красиво пяткой пытался отдать пас на, но партнер по команде не понял бразильца.18"17" Быстро попыталась "Брага" ответить на атаку луганчан, но точность пока не лучший друг португальцев.15" Ух! Первый опасный момент мог быть у ворот португальцев, нодолго возился с мячом.12" Нервозность видна у футболистов "Зари".пытается успокоить своих подопечных.10" Через левый фланг атаковали гости ивыбил мяч на угловой.8" Осторожный футбол демонстрируют команды, особо не рвутся в атаку.7" Подали угловой португальцы, но вот точно пробить по воротам не смогли.5" Подсела португальская команда в оборону, дает "Брага" приближаться к своим воротам.3" Луганчане побежали в атаку, пытались начать атаку через левый фланг, но защитники выбили мяч.1" Первый удар по воротам "Зари"!справился с мячом.Арбитр дал стартовый свисток! Полетели!21:29 Команды на поле! Пожали друг другу руки.21:25 Как думаете, как завершится матч? Пишите свой прогноз в комментариях к нашей трансляции!21:23 За видео трансляцией вы также можете следить на нашем сайте.21:20 За порядком на поле сегодня будет следить немец21:19 Начнем со стартовых составов.21:16Луганская «Заря» в четверг, 9 августа, в Запорожье на «Славутич-Арене» в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграет против португальской «Браги».Смотреть онлайн «Заря» – «Брага» можно также в видео трансляции на нашем сайте.Также в четверг на нашем сайте в рамках квалификации Лиги Европы можно смотреть онлайн «Мариуполь» – «Бордо».