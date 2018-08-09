Лига Европы. «Заря» сыграла вничью с «Брагой». Как это было
«Заря» – «Брага» 1:1
Голы: Караваев, 72 - Орта, 70
На этом мы завершаем нашу трансляцию. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!
Статистика матча.
Матч окончен.
90+4" На мой взгляд, Хомченовский лучший игрок матча.
90+3" Эх.. Не идет у "Зари".. Моменты есть, а вот реализации нет.
90+1" Хомченовский уже даже пяткой отдает пасы! Вот только Михайличенко бьет ооочень слабо, такое чувство, что он сегодня не ел.
90" 3 минуты добавил арбитр!
89" Двойная замена у "Браги". Вместо Новайша и Орты на поле вышли Мартинс и Рикарду.
87" Ух! Шикарный удар в исполнении Гордиенко, но в голову защитника угодил снаряд. Угловой!
85" Хомченовский с Кочергином на левом фланге попытались разобраться с португальцами, но защита гостей справилась.
81" Харатин вновь неплохо пробил по воротам, но вновь точность подвела футболиста.
78" Желтую карточку за грубый фол получил Харатин.
77" Замена у "Браги". Вместо Эдуарду на поле вышел Соуза.
75" Проснулась "Заря"! Харатин пробил метров с 26 надеясь на ошибку голкипера, но в итоге, удар у украинца оказался неточным.
73" Замена у "Зари". Вместо Рафаэля на поле вышел Кабаев.
72" ГОООООООООООЛ! Караваев сравнивает счет! Александр красивейшим ударом в касание с лета огорчил голкипера! Шикарный мяч! 1:1
71" Замена у "Зари". Вместо Леднева на поле вышел Кочергин.
70" ГОЛ.... Доставай.. Орта открывает счет в матче! Защитники не смогли выбить мяч, а первым на снаряде оказался Орта, который хорошим ударом отправил мяч в нижний угол. 0:1
67" Устали подопечные Вернидуба. Футболисты португальской команды завладели мячом.
66" Замена у "Зари". Вместо Силаса на поле вышел Гордиенко.
65" В центре поля сейчас играют команды. Интересно, кто первым забьет?
62" Что-то у Тымчика не идет игра, пока он является одним из самых слабых игроков "Зари" в этом матче.
61" Хорошо приложился Харатин по мячу, вот только мяч прилетел точно в руки киперу.
59" Опасные моменты начинают появляться у ворот обеих команд. Команды оживают!
57" Расстреляли "Зарю"! Только вот в этот раз перекладина взяла на себя выстрел! Кошмар.
55" Ух! Силас мощно в касание пробил по воротам, но вот только выше ворот пролетел мяч!
54" Хомченовский хорошо выделяется у "Зари". Постоянно заставляет оборону португальского коллектива быть на чеку.
51" Удача подставила плечо! Кто-то из португальцев попытался через себя отправить мяч в сетку ворот, повезло, что не попал по снаряду.
49" Ого! Вот это да! Луис Фелипе успел среагировать на удар! Угловой!
48" Опасный прострел был в исполнении португальцев в штрафную "Зари", но до мяча никто из гостей не достал.
46" Футболисты украинской команды пытаются уцепиться за мяч. Не спешат отдавать передачу на перед.
Второй тайм стартовал!
Статистика после первого тайма.
Все, первый тайм завершен!
44" Арбитр успокаивает футболистов обеих команд. Эмоции начинают брать верх.
43" Желтую карточку получил Новайш за срыв атаки.
40" У Хомченовского был шанс прорваться к воротам соперника, но защитники португальской команды надежны.
38" Много ненужных нарушений со стороны "Зари". Еще парочка и будут в меньшинстве.
36" Два бублика на табло, но защита луганчан все чаще допускает ошибки. Пока только кипер украинской команды спасает ситуацию. Интересно, на долго его хватит?
34" Болельщики "Зари" уже практически видели мяч в воротах своей команды.. Вот только Фелипе не согласился с этим и в последний момент отбил мяч.
32" Ну как так? Тымчик убежал в контратаку, но в последний момент отдал пас не в те ноги..
30" Прижимается к воротам "Заря". Может плохо для нее это закончится.
28" Опасно португальцы пробили по воротам луганчанам, но бразильский вратарь справился с ударом.
27" Леднев нарушил правила и арбитр решил успокоить футболиста желтой карточкой.
25" Первая желтая карточка в матче. Эдуарду получил предупреждение.
23" Угловой подали португальцы, но Силас на ближней штанге выгрыз снаряд.
21" Рафаэль красиво пяткой пытался отдать пас на Хомченовского, но партнер по команде не понял бразильца.
18" После двух опаснейших навесов от Хомченовского, мяч протолкнули Караваеву, но украинец с выгодной позиции отправил мяч на трибуны!
17" Быстро попыталась "Брага" ответить на атаку луганчан, но точность пока не лучший друг португальцев.
15" Ух! Первый опасный момент мог быть у ворот португальцев, но Харатин долго возился с мячом.
12" Нервозность видна у футболистов "Зари". Юрий Вернидуб пытается успокоить своих подопечных.
10" Через левый фланг атаковали гости и Вернидуб выбил мяч на угловой.
8" Осторожный футбол демонстрируют команды, особо не рвутся в атаку.
7" Подали угловой португальцы, но вот точно пробить по воротам не смогли.
5" Подсела португальская команда в оборону, дает "Брага" приближаться к своим воротам.
3" Луганчане побежали в атаку, пытались начать атаку через левый фланг, но защитники выбили мяч.
1" Первый удар по воротам "Зари"! Луис Фелипе справился с мячом.
Арбитр дал стартовый свисток! Полетели!
21:29 Команды на поле! Пожали друг другу руки.
21:25 Как думаете, как завершится матч? Пишите свой прогноз в комментариях к нашей трансляции!
21:23 За видео трансляцией вы также можете следить на нашем сайте.
21:20 За порядком на поле сегодня будет следить немец Тобиас Вельц.
21:19 Начнем со стартовых составов.
21:16 Вечер добрый всем любителям футбола! Сегодня мы для вас проведем текстовую трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где в Запорожье "Заря" сыграет с португальской "Брагой".
Луганская «Заря» в четверг, 9 августа, в Запорожье на «Славутич-Арене» в первом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграет против португальской «Браги».
Следить за матчем можно на нашем сайте в текстовой трансляции в этой новости. Начало – в четверг, в 21:30.
Смотреть онлайн «Заря» – «Брага» можно также в видео трансляции на нашем сайте.
Также в четверг на нашем сайте в рамках квалификации Лиги Европы можно смотреть онлайн «Мариуполь» – «Бордо».
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