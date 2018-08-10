Прищепа принесла Украине второе золото на чемпионате Европы по легкой атлетике
Украинская бегунья Наталия Прищепа выиграла золото чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 800 метров, защитив свой титул на этой же дистанции образца 2016-го года. Еще одна украинка Ольга Ляховая в этом же забеге стала бронзовым призером.
В финале Прищепа показала результат 2:00.38 минуты. Ляховая — 2:00.79. Между украинками расположилась Ренель Ламот (2:00.62) из Франции.
Напомним, первое золото Украине на этом чемпионате Европы принес ходок Марьян Закальницкий.
Также в пятницу медаль добыла бегунья Анна Рыжикова.
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