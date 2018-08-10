Прищепа принесла Украине второе золото на чемпионате Европы по легкой атлетике

Украинская бегуньявыиграла золото чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 800 метров, защитив свой титул на этой же дистанции образца 2016-го года. Еще одна украинкав этом же забеге стала бронзовым призером.В финале Прищепа показала результат 2:00.38 минуты. Ляховая — 2:00.79. Между украинками расположилась(2:00.62) из Франции.Напомним, первое золото Украине на этом чемпионате Европы принес ходокТакже в пятницу медаль добыла бегунья