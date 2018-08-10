Украина осталась без медалей в женских прыжках в высоту в Берлине-2018

На чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине состоялся женский финал по прыжкам в высоту, в котором выступали три украинки.Лучший результат среди «сине-желтых» показала– 1,94 см, но она стала лишь пятой.не смогла взять эту высоту, остановившись на 1,91 см, а– на 1,87 см, спортсменки стали 9-й и 10-й соответственно.Победительницей же предсказуемо стала россиянка, выступающая под нейтральным флагом,(2,00 м).10 августа в вечерней сессии сборная Украины выиграла медаль в беге на 400 м с барьерами, а также две награды в беге на 800 метров.