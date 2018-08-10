Украина осталась без медалей в женских прыжках в высоту в Берлине-2018
На чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине состоялся женский финал по прыжкам в высоту, в котором выступали три украинки.
Лучший результат среди «сине-желтых» показала Катерина Табашник – 1,94 см, но она стала лишь пятой. Юлия Левченко не смогла взять эту высоту, остановившись на 1,91 см, а Оксана Окунева – на 1,87 см, спортсменки стали 9-й и 10-й соответственно.
Победительницей же предсказуемо стала россиянка, выступающая под нейтральным флагом, Мария Ласицкене (2,00 м).
10 августа в вечерней сессии сборная Украины выиграла медаль в беге на 400 м с барьерами, а также две награды в беге на 800 метров.
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