Ярмоленко восстановился перед матчем против «Ливерпуля»
Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко восстановился после травмы, сообщает пресс-служба клуба.
Главный тренер «молотобойцев» Мануэль Пеллегрини назвал игроков, которые находятся в лазарете команды. Среди перечисленных им исполнителей нет украинца:
«Предсезонка закончилась и думаю, что мы очень хорошо поработали. Кроме трех игроков, выбывших на длительные сроки, а это Рид, Кэрролл и Лансини, все остальные в порядке. Ну и еще маленькая проблема есть у Фернандеса».
Отметим, что в первом туре Премьер-лиги «Вест Хэм» встретится с «Ливерпулем». Встреча состоится 12 августа в 15:30.
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