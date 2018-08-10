Ярмоленко восстановился перед матчем против «Ливерпуля»

«Предсезонка закончилась и думаю, что мы очень хорошо поработали. Кроме трех игроков, выбывших на длительные сроки, а это Рид, Кэрролл и Лансини, все остальные в порядке. Ну и еще маленькая проблема есть у Фернандеса».

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украинывосстановился после травмы, сообщаетГлавный тренер «молотобойцев»назвал игроков, которые находятся в лазарете команды. Среди перечисленных им исполнителей нет украинца:Отметим, что в первом туре Премьер-лиги «Вест Хэм» встретится с «Ливерпулем». Встреча состоится 12 августа в 15:30.