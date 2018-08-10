Рыжикова — после серебра ЧЕ: «Немного разочарована, ведь боролась за победу»
Украинская бегунья в высоту Анна Ярощук-Рыжикова, которая завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 400 метров, прокомментировала свое выступление:
«Боролась за победу, поэтому немного разочарована. Чемпион есть чемпион, а серебро это такое дело. Но я, конечно, показала все, на что способна на данный момент».
Напомним, ранее сегодня украинки не сумели пробиться в финал женской эстафеты 4х400.
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