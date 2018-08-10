Джентельмены предпочитают блондинок. Как выглядит девушка Владислава Супряги (фото)
Киевское «Динамо» заключило пятилетний контракт с нападающим «Днепра-1» и молодежной сборной Украины Владиславом Супрягой. 18-летний футболист уже дал свое первое интервью в новом статусе и признался, что играть за киевлян - его мечта. Также трансфер Супряги считает успешным и президент «Динамо» Игорь Суркис.
И пока остается секретом сколько же столичный клуб заплатил за молодого форварда, XSPORT.ua предлагает поближе познакомиться с Владиславом и очаровательной блондинкой, фотографиями с которой он часто делится в социальных сетях.
Владислав и Даша /
www.instagram.com/savinadasha
Девушку новичка «Динамо» зовут Даша Савина, ей 18 лет. В прошлом она профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из Киевских ВУЗов. Несмотря на юный возраст, ребята вместе уже больше двух лет.
Даша Савина /
www.instagram.com/savinadasha
Даша Савина /
www.instagram.com/savinadasha
Даша Савина /
www.instagram.com/savinadasha
Даша Савина /
www.instagram.com/savinadasha
Даша Савина /
https://www.instagram.com/savinadasha
Даша Савина /
www.instagram.com/savinadasha
Даша Савина /
www.instagram.com/savinadasha
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