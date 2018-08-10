Джентельмены предпочитают блондинок. Как выглядит девушка Владислава Супряги (фото)

Киевское «Динамо» заключило пятилетний контракт с нападающим «Днепра-1» и молодежной сборной Украины. 18-летний футболист уже дал свое первое интервью в новом статусе и признался, что играть за киевлян - его мечта. Также трансфер Супряги считает успешным и президент «Динамо»И пока остается секретом сколько же столичный клуб заплатил за молодого форварда,предлагает поближе познакомиться с Владиславом и очаровательной блондинкой, фотографиями с которой он часто делится в социальных сетях.Владислав и Даша /www.instagram.com/savinadashaДевушку новичка «Динамо» зовутей 18 лет. В прошлом она профессионально занималась бально-спортивными танцами, сейчас учится в одном из Киевских ВУЗов. Несмотря на юный возраст, ребята вместе уже больше двух лет.Даша Савина /www.instagram.com/savinadashaДаша Савина /www.instagram.com/savinadashaДаша Савина /www.instagram.com/savinadashaДаша Савина /www.instagram.com/savinadashaДаша Савина /https://www.instagram.com/savinadashaДаша Савина /www.instagram.com/savinadashaДаша Савина /www.instagram.com/savinadasha