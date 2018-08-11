Диллашоу согласен на бой с Сехудо только в наилегчайшем весе
Чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу (16-3) намерен стать чемпионом в двух весовых категориях, выиграв титул в наилегчайшем дивизионе., сообщает mmanews.com.
«Я готов драться с Сехудо и думаю, что легко побью его. Но есть условие – я сам приду за ним, если он сам хочет со мной драться.
Я хочу стать чемпионом в двух дивизионах одновременно, взяв два пояса. Это станет моей целью и отличное решение с финансовой точки зрения. Мне будет не трудно спуститься в его вес, я легко могу согнать до 57 кг».
Я хочу стать чемпионом в двух дивизионах одновременно, взяв два пояса. Это станет моей целью и отличное решение с финансовой точки зрения. Мне будет не трудно спуститься в его вес, я легко могу согнать до 57 кг».
Напомним, ранее Генри Сехудо изъявил желание перейти в вес Диллашоу и нокаутировать его.
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