Диллашоу согласен на бой с Сехудо только в наилегчайшем весе

«Я готов драться с Сехудо и думаю, что легко побью его. Но есть условие – я сам приду за ним, если он сам хочет со мной драться.



Я хочу стать чемпионом в двух дивизионах одновременно, взяв два пояса. Это станет моей целью и отличное решение с финансовой точки зрения. Мне будет не трудно спуститься в его вес, я легко могу согнать до 57 кг».

Чемпион UFC в легчайшем весе(16-3) намерен стать чемпионом в двух весовых категориях, выиграв титул в наилегчайшем дивизионе., сообщаетНапомним, ранееизъявил желание перейти в вес Диллашоу и нокаутировать его.