Ювелирный ассист рабоной из чемпионата Уэльса (видео)

Шикарная комбинация завершалась результативным ударом в матче первого тура чемпионата Уэльса, в котором «Бала Таун» победила «Кармартен таун» с минимальным перевесом (2:1).Изюминкой поединка стал первый гол «Балы Таун», который был забит после удивительной передачи рабоной от полузащитникаНапомним, ранее дизайнеры любительского клуба из Англии показали самую дикую форму в истории футбола, а в чемпионате Дании голкипер совершил удивительный сейв.