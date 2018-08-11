Фонсека: «Первый тайм против «Ворсклы» провели без интенсивности»

«Да, на самом деле должен признать, что мы играли без интенсивности в первом тайме. Это было не из-за того, что мы пропустили. Все было очень медленно. Мы старились корректировать нашу игру, и команда заиграла с другой скоростью.



Что я сказал в перерыве? Вопрос был не в тактике, вопрос был в интенсивности, в скорости, в чем нуждалась наша игра.



Если говорить о Хочолаве, это был угловой, он пробил и отлично получилось. Создали много моментов, и можно было забивать еще во втором тайме.



Нем себя хорошо проявляет, могу сказать честно, что мне понравилась его игра. Он провел ее достойно. Возможно, он не находится в своей лучшей форме, у него проявляется усталость».

Главный тренер донецкого «Шахтера»прокомментировал победу своих подопечных в матче против полтавской «Ворсклы» в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги (4:1).Ранее,прокомментировал результат поединка против «горняков».