Видео с двусторонки «Динамо» (видео)
Хоккеисты харьковского МХК «Динамо» провели двухсторонний поединок на арене «Салтовский Лед», об этом сообщает официальный сайт клуба.
Также в занятии принимали участие игроки, которые находятся на просмотре в составе «бело-синих».
Итоговый результат матча 5:2. У победителей забивали Игорь Худяков, Руслан Ромащенко, а также два молодых хоккеиста на просмотре. У проигравших отличились Руслан Максименко и Дмитрий Халин.
17-го августа «Динамо» сыграет товарищеский матч с ХК «Кременчуг».
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