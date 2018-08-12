Видео с двусторонки «Динамо» (видео)
  • Спорт
  • Опубликовал: Луненок Елена

Видео с двусторонки «Динамо» (видео)

Хоккеисты харьковского МХК «Динамо» провели двухсторонний поединок на арене «Салтовский Лед», об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также в занятии принимали участие игроки, которые находятся на просмотре в составе «бело-синих».

Итоговый результат матча 5:2. У победителей забивали Игорь Худяков, Руслан Ромащенко, а также два молодых хоккеиста на просмотре. У проигравших отличились Руслан Максименко и Дмитрий Халин.



17-го августа «Динамо» сыграет товарищеский матч с ХК «Кременчуг».

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