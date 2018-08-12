Видео с двусторонки «Динамо» (видео)

Хоккеисты харьковскогопровели двухсторонний поединок на арене «Салтовский Лед», об этом сообщает официальный сайт клуба.Также в занятии принимали участие игроки, которые находятся на просмотре в составе «бело-синих».Итоговый результат матча 5:2. У победителей забивали, а также два молодых хоккеиста на просмотре. У проигравших отличились17-го августа «Динамо» сыграет товарищеский матч с ХК «Кременчуг».