Вик: «Во время стердауна с Гэтжи я увидел, что он тупой»

«Во время стердауна с Гэтжи я увидел, что он тупой. Просто увидел чувака, который просто… я не знаю, не знаю, о чем он думает. Я даже не пытался его запугать, мы просто смотрели друг на друга, и в его взгляде я не увидел практически ничего.



Я уверен, что все, что сказал о Гэтжи, это правда, но личной неприязни у меня к нему нет, он просто стоит на моем пути к титулу. Этот поединок изменит мою жизнь, поскольку это самая большая возможность из тех, которые мне предоставляли. Все необходимое я сделаю так, как нужно, а он просто стоит на моем пути».

Боец легкого веса UFC(13-1) рассказал, что увидел во время битвы взглядов со своим соперником(18-2). Слова бойца приводит порталНапомним, Гэтжи и Вик проведут свой поединок на турнире UFC Fight Night 135, 25 августа.