Александра Саснович проиграла на турнире в США

Фото: tribuna.com

Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла на турнире в США словачке Виктории Кужмовой.

Наша спортсменка вчистую уступила первый сет — 0:6, однако, во второй партии отыгралась — 6:4. Последний сет опять остался за словачкой — 6:1.

Напомним, ранее Виктория Азаренко в трехсетовом стартовом поединке выиграла у Карлы Суарес Наварро (Испания). Во втором круге она встретится с пятой ракеткой мира Каролин Гарсией (Франция).

Третьей из белорусок на корт выйдет Арина Соболенко, которая сыграет с Йоханной Конта (Великобритания).

Турнир в Цинциннати завершится в воскресенье, 19 августа.

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