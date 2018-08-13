Александра Саснович проиграла на турнире в США
  • Спорт
  • Опубликовал: Сторожилова Инна

Александра Саснович проиграла на турнире в США
Фото: tribuna.com

Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла на турнире в США словачке Виктории Кужмовой.


Наша спортсменка вчистую уступила первый сет — 0:6, однако, во второй партии отыгралась — 6:4. Последний сет опять остался за словачкой — 6:1.


Напомним, ранее Виктория Азаренко в трехсетовом стартовом поединке выиграла у Карлы Суарес Наварро (Испания). Во втором круге она встретится с пятой ракеткой мира Каролин Гарсией (Франция).


Третьей из белорусок на корт выйдет Арина Соболенко, которая сыграет с Йоханной Конта (Великобритания).


Турнир в Цинциннати завершится в воскресенье, 19 августа.


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