Серена Уильямс сыграет на US Open в платье от всемирно известного дома моды (фото)

23-кратная чемпионка «Больших Шлемов»сыграет на US Open в платье Nike от дизайнера— главы бренда Off-White и креативного директора мужской линии Louis Vuitton.Уильямс-младшая будет выступать в черном или лавандовом платье на одно плечо с пышной юбкой из тюля. На груди находится фирменный элемент стиля Абло для Off-White: взятое в кавычки слово Logo, совмещенное с логотипом Nike. Также Серена сыграет в созданных специально для нее кроссовках NikeCourt Flare.В конце августа экипировка американской теннисистки поступит в продажу в отдельных магазинах Nike в США. Платье обойдется в 500 долларов.Ранее 37-летний Абло создал для Nike линию кроссовок, а также коллекцию, приуроченную к чемпионату мира по футболу-2018.Напомним, что Серена потерпела самое разгромное в карьере поражение на старте турнира в Сан-Хосе, а после приняла решение сняться с соревнований в Монреалепри том, что организаторы Rogers Cup предоставили ей Wild Card.