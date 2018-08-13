Сборная Украины не оставила шансов Великобритании в матче на ЧЕ-2018

(U-18) разгромила команду Великой Британии на юниорском чемпионате Европы 41:17. Турнир среди команд второго дивизиона проходит в Австрии. Самым результативным среди украинцев стал– 7 голов. В прошлых турах командапроиграла Чехии 21:27 и сыграла вничью с Турцией 36:36. На групповом этапе украинцам предстоит провести матчи против Ирландии и Черногории. Две лучшие команды выйдут в полуфинал.Эффектный гол спас Украину от поражения Турции на Евро-2018 (U-18)