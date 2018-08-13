«Знаю, это выглядело ужасно». Чемпионка марафона на ЧЕ-2018 - об окровавленном лице (видео)

«Траса была очень тяжелой. Вдруг, у меня из носа начала идти кровь. Я думала это быстро закончится, но кровотечение было сильным. К счастью, мне все же удалось остановить его и это не помешало мне в конце. Знаю, это выглядело ужасно. Но это спорт и такие вещи случаются. Думаю, это могло произойти из-за смены погоды. Со мной случалось такое раньше на тренировках.







До самого конца я не была уверена в победе. Болельщики очень поддерживали меня и это очень помогло. Атмосфера была потрясающей».

Сильное кровотечение из носа, которое случилось у белорусскиво время марафона на чемпионате Европы-2018 в Берлине, заставило сильно переживать болельщиков. Сама же спортсменка сохранила спокойствие и в итоге выиграла золото. О возможной причине инцидента на трассе Мазуренок рассказала в комментарии журналистам.Сборная Украина на чемпионате Европы по легкой атлетике-2018 выиграла 7 медалей.