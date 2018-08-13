Поединок Кормье – Леснар был запланирован еще до встречи DC с Миочичем

«Я не понимаю, почему Миочич постоянно говорит о неуважении к нему. Мы всегда уважали Стипе и никогда не давали повода говорить о неуважении. Я думаю, что он просто злится из-за того, что слишком долго ждал титульный шанс и теперь считает, что мог стать чемпионом раньше. Каждый раз, когда я перестаю о нём говорить, он рассказывает о неуважении. Я не понимаю такого поведения.



По поводу защиты чемпионского пояса, то Миочич получил бы реванш с Кормье, если бы выиграл первый бой. А вот в случае победы Даниэля у нас уже был предусмотрен план набой с Леснаром. Это не проявление неуважения к Стипе, а просто план, который был расписан еще до его боя с Кормье».

Президент UFCне понимает недовольства бывшего чемпиона в тяжелом весе, который постоянно говорит о неуважении к нему со стороны компании, сообщаетНапомним, ранее Миочич заявил, что UFC устроила цирк после его поединка с Кормье на UFC 226.