Цуренко оставила Цинциннати без чемпионки, на характере обыграв Мугурусу

Вторая ракетка Украиныпродемонстрировала характер и сумела совершить камбек в матче второго круга турнира Premier 5 в Цинциннанти против действующей чемпионки. Украинка обыграла девятую ракетку мира со счетом 2:6, 6:4, 6:4.Матч продлился 2 часа и 2 минуты. За это время Цуренко 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта. В свою очередь, испанка сделала 7 эйсов, совершила 9 «двойных» и выиграл 4 гейма на приеме.Отметим, что в третьем сете Мугуруса вела со счетом 4:1, но после этого проиграла пять геймов кряду, два из которых на своей подаче.Таким образом, действующая чемпионка покинула розыгрыш турнира в Цинциннати и покинет топ-10 рейтинга WTA. В свою очередь, Цуренко впервые в карьере вышла в третий круг Western & Southern Open, до этого дважды завершая выступления после второго раунда. Кроме этого, победа над Мугурусой стала для украинки первой над представительницей топ-10 рейтинга WTA после триумфа надв 2015 году в Москве.Напомним,также в сложном матче вышла в третий раунд Цинциннати.