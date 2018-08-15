Медалист чемпионата Европы: «Хочется, чтобы в Украине было понятие дружбы» (фото)

Самый важный и ответственный старт – это чемпионат мира в Болгарии. Сейчас мы готовимся к нему, и уже 9 сентября уезжаем, поэтому отдыхать некогда. Надеемся, что повторим, и даже улучшим свой последний результат. Все этапы чемпионатов Европы, Кубка мира выпадают как раз на теплое время года, поэтому наш сезон в самом разгаре.

Есть такое выражение: «Бей своих, чтобы чужие боялись», — это про моего мужа. Он говорит, что я должна быть примером для других, поэтому обязана много тренироваться, работать над собой. Поблажек мне не делает. Это его тренерская задача.

У меня есть очень хорошая знакомая, которую знает вся страна – Инна Осипенко-Радомская. Она доказала, что в любом возрасте, если ты хочешь, то можешь достичь цели – олимпийская медаль. Их у нее уже много, и я хочу также, хотя бы две в арсенале. Человек должен мотивироваться тем, что любит. Если ты любишь свою работу, то все получится. Мне хочется идти дальше, не останавливаться и не думать о том, что было когда-то. Я хочу снова испытать эти чувства, когда на тебя надевают олимпийскую медаль, прочувствовать атмосферу, наслаждение от того, что все сделано не зря.

Ощущаю, когда стою на старте. Понимаю, что на меня смотрит вся страна, что я должна показать, что у нас все хорошо. Даже, когда на самом деле, все не очень сладко. Мне хочется, чтобы в Украине у нас было понятие дружбы. Буквально за несколько дней после моего возвращения с чемпионата Европы, я столкнулась с тем, насколько люди жестокие и безразличные друг к другу. Мы вышли на рынок с семьей, и человек на машине сбил пожилого мужчину, после чего тут же уехал. Люди вызвали полицию, хорошо, что дедушка не пострадал сильно. Но это же не нормально, когда люди не отвечают за свои поступки. В подобные моменты я задумываюсь, что не так с нами. Я люблю свою страну, мне здесь нравится, но я не чувствую себя в безопасности, испытываю стресс. Хочется, чтобы люди вокруг стали добрее.

Спортивная мечта – поехать на олимпиаду в Токио и взять еще одну медаль, а потом уйти красиво на заслуженный отдых и родить дочку. Как женщина хочу еще насладиться материнством, бытовыми задачами, проводить больше времени со своей семьей. Хочу увидеть Китайскую стену, посмотреть Японию, поехать в Америку, чтобы посетить настоящий баскетбольный матч, и насладиться атмосферой игры. Я очень люблю этот вид спорта, мы с мужем постоянно смотрим баскетбол, болеем за «Лейкерс». Было бы здорово увидеть все своими глазами.

Чемпионка Олимпийских игр-2012в составе парной четверки завоевала серебро чемпионата Европы-2018, которое стало ее шестой медалью континентального первенства. После возвращения в Днепр гребчиха заявила, что основная цель на сезон – чемпионат мира, также Коженкова назвала свои задачи до конца карьеры и рассказала, чего ей не хватает в Украине:Помимо парной четверки медаль на чемпионате Европы завоевала Диана Димченко.Напомним, мужская парная четверка осталась в сантиметрах от медали Глазго-2018.