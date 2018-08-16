Дортикос хочет провести реванш с Гассиевым

«Чувствую себя отлично. Я вернулся к работе с большим желанием и духом. То поражение от Мурата заставило меня задуматься. Оно до сих пор не дает мне покоя. Я бы хотел провести с ним реванш. Что касается его поединка с Усиком, то Александр боксировал очень хорошо и ничего не дал сделать Гассиеву. Хороший бой и хороший турнир.



Я же в бою с Гассиевым был слишком жадным и гонялся за тем, чтобы нокаутировать его. Мне следовало работать весь бой, а не пытаться решить все в одном раунде. Если же Усик и Гассиев перейдут в супертяжелый вес, я пойду за ними. Я буду готов ко встрече с Джошуа, Уайлдером. Готов к бою с кем угодно, кроме Луиса Ортиса, который для меня словно брат».

Экс-чемпион мира(22-1, 21 КО) хочет заполучить реванш против(26-1, 19 КО). Слова кубинцаНапомним, что Дортикос потерпел поражение от Гассиева в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Победителем турнира стал украинец(15-0, 11 КО), выигравший титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.Теперь Усик намерен выйти в ринг против британца(30-2-1, 20 КО).