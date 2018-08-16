«Мариуполь» вылетел из Лиги Европы после второго поражения от «Бордо» (видео)
Во Франции состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местным «Бордо» и украинским «Мариуполем».
После номинально домашней игры в Одессе подопечным Александра Бабича нужно было отыгрывать поражение 1:3. Тренерский штаб сделал несколько замен в сравнении с первым матчем, но они не помогли добиться результата.
«Мариуполь» вчистую проиграл первый тайм, но лишь благодаря везению, каркасу ворот и паре сэйвов Евгения Гальчука, который сменил в «рамке» Рустама Худжамова, гостям удалось сохранить интригу до второй 45-минутки.
Победа и проход «Бордо» в раунд плей-офф стали очевидными после старта второго тайма, когда за две минуты (с 54-й по 56-ю) двумя мячами отличились Пундже и Санкаре. До окончания матча «Мариуполь» смог отыграть один мяч. Классный удар со штрафного удался Руслану Фомину, но на общий итог двухматчевого противостояния это не повлияло – 1:2 на выезде и 2:5 по сумме двух встреч.
1:0
2:0
2:1
Лига Европы, 3-й квалификационный раунд:
«Бордо» - «Мариуполь» 2:1 (первый матч 3:1)
Голы: Пундже, 54, Санкаре, 56 – Фомин, 66
«Бордо»: Костиль, Кунде, Пундже, Левчук, Пабло, Санкаре, Отавио (Плашил, 89), Юссуф, Лерагер (Тчуамени, 62), Камано (Вада, 63), де Превиль.
«Мариуполь»: Гальчук, Белый, Дава (Яворский, 46), Демири, Тищенко (Вакула, 62), Чурко, Мишнев, Пихаленок, Кирюханцев (Полегенько, 46), Фомин, Борячук.
Предупреждение: Борячук, 22, Пихаленок, 88, Левчук, 90.
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