«Мариуполь» вылетел из Лиги Европы после второго поражения от «Бордо» (видео)

Во Франции состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местным «Бордо» и украинским «Мариуполем».После номинально домашней игры в Одессе подопечнымнужно было отыгрывать поражение 1:3. Тренерский штаб сделал несколько замен в сравнении с первым матчем, но они не помогли добиться результата.«Мариуполь» вчистую проиграл первый тайм, но лишь благодаря везению, каркасу ворот и паре сэйвов, который сменил в «рамке», гостям удалось сохранить интригу до второй 45-минутки.Победа и проход «Бордо» в раунд плей-офф стали очевидными после старта второго тайма, когда за две минуты (с 54-й по 56-ю) двумя мячами отличились. До окончания матча «Мариуполь» смог отыграть один мяч. Классный удар со штрафного удался, но на общий итог двухматчевого противостояния это не повлияло – 1:2 на выезде и 2:5 по сумме двух встреч.- «Мариуполь» 2:1 (первый матч 3:1): Пундже, 54, Санкаре, 56 – Фомин, 66Костиль, Кунде, Пундже, Левчук, Пабло, Санкаре, Отавио (Плашил, 89), Юссуф, Лерагер (Тчуамени, 62), Камано (Вада, 63), де Превиль.Гальчук, Белый, Дава (Яворский, 46), Демири, Тищенко (Вакула, 62), Чурко, Мишнев, Пихаленок, Кирюханцев (Полегенько, 46), Фомин, Борячук.Борячук, 22, Пихаленок, 88, Левчук, 90.