Other. Alliance ушли из Hearthstone (фото)
  • Спорт
  • Опубликовал: Олейник Виталий

Other. Alliance ушли из Hearthstone (фото)
На официальном сайте организации Alliance появилась информация об уходе киберспортивного клуба из дисциплины Hearthstone. Единственный представитель Alliance в данной дисциплине был Йон «Orange» Вестберг, который сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.


Киберспортсмен присоединился к Alliance в сентябре 2016 года и за прошедшее время сумел победить на Titanar Hearthstone Elite Invitational 2018 и войти в десятку лучших на 2017 Hearthstone World Championship.

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