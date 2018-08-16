Other. Alliance ушли из Hearthstone (фото)
На официальном сайте организации Alliance появилась информация об уходе киберспортивного клуба из дисциплины Hearthstone. Единственный представитель Alliance в данной дисциплине был Йон «Orange» Вестберг, который сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
Киберспортсмен присоединился к Alliance в сентябре 2016 года и за прошедшее время сумел победить на Titanar Hearthstone Elite Invitational 2018 и войти в десятку лучших на 2017 Hearthstone World Championship.
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