Other. Alliance ушли из Hearthstone (фото)

На официальном сайте организациипоявилась информация об уходе киберспортивного клуба из дисциплины Hearthstone. Единственный представительв данной дисциплине был, который сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.Киберспортсмен присоединился кв сентябре 2016 года и за прошедшее время сумел победить наи войти в десятку лучших на