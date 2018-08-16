CS:GO. Определились все участники DreamHack Montreal 2018 (фото)

Командаполучила прямое приглашение от организаторов на чемпионат серии, завершим таким образом формирования списка участников. Всего в турнире примет участие восемь коллективов, каждый из которых попал на соревнование по приглашению.ENCE EsportsHeroicRed ReserveKinguinLuminosityAGO eSportsThe ImperialeUnitedзапланирован на даты с 7 по 9 сентября в Канаде. За призовой фонд размером всразятся восемь участников, которые будут помещены в две группы с форматом GSL. Стадия плей-офф пройдет в сетке single-elimination.