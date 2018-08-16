CS:GO. Определились все участники DreamHack Montreal 2018 (фото)
  • Спорт
  • Опубликовал: Луненок Елена

CS:GO. Определились все участники DreamHack Montreal 2018 (фото)
Команда EUnited получила прямое приглашение от организаторов на чемпионат серии DreamHack Montreal 2018, завершим таким образом формирования списка участников. Всего в турнире примет участие восемь коллективов, каждый из которых попал на соревнование по приглашению.


Полный список участников:








ENCE Esports                                                  





Heroic





Red Reserve





Kinguin











Luminosity





AGO eSports





The Imperial





eUnited








DreamHack Open Montreal 2018 запланирован на даты с 7 по 9 сентября в Канаде. За призовой фонд размером в $100,000 сразятся восемь участников, которые будут помещены в две группы с форматом GSL. Стадия плей-офф пройдет в сетке single-elimination.

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