CS:GO. Определились все участники DreamHack Montreal 2018 (фото)
Команда EUnited получила прямое приглашение от организаторов на чемпионат серии DreamHack Montreal 2018, завершим таким образом формирования списка участников. Всего в турнире примет участие восемь коллективов, каждый из которых попал на соревнование по приглашению.
Полный список участников:
ENCE Esports
Heroic
Red Reserve
Kinguin
Luminosity
AGO eSports
The Imperial
eUnited
DreamHack Open Montreal 2018 запланирован на даты с 7 по 9 сентября в Канаде. За призовой фонд размером в $100,000 сразятся восемь участников, которые будут помещены в две группы с форматом GSL. Стадия плей-офф пройдет в сетке single-elimination.
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