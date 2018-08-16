Фред мог перейти в Китай

«У меня были другие варианты в Англии и Европе. Меня хотели подписать «Манчестер Сити», ПСЖ, но я выбрал «Манчестер Юнайтед».



Я поговорил со своим агентом Жилберту Силвой, который играл за «Арсенал». Он сказал, что «Манчестер Юнайтед» — огромный клуб. Я уверен, что сделал правильный выбор.



Я хотел играть в Премьер-лиге, лучшем чемпионате в мире. У меня были предложения и из Китая, но я не хотел переезжать туда».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед и сборной Бразилиизаявил, что на него претендовали «Манчестер Сити», ПСЖ и китайские клубы. Фреда цитируетНапомним, Фред дебютировал в Премьер-лиге в матче с «Лестером» (2:1).