Сантос имеет больше всего шансов заменить Тейшейру в бою с Манувой

Жесткий бразилец(18-6) имеет больше всего шансов на бой с британцем(17-4) на турнире UFC Fight Night 137, 22 сентября, в Сан-Паулу, сообщаетНа текущий момент известно, что стороны уже договорились о поединке и вскоре UFC официально объявит о сделке.Отметим, что Сантонс выступает в среднем весе и занимает 12-е место в рейтинге дивизиона, но победа над Манувой может поднять его в топ-10 полутяжелого веса.Напомним, сначала с Манувой должен был встретиться, но бразилец получил травму плеча.