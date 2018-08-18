Сантос имеет больше всего шансов заменить Тейшейру в бою с Манувой
Жесткий бразилец Тиаго Сантос (18-6) имеет больше всего шансов на бой с британцем Джими Манувой (17-4) на турнире UFC Fight Night 137, 22 сентября, в Сан-Паулу, сообщает MMAFighting.com.
На текущий момент известно, что стороны уже договорились о поединке и вскоре UFC официально объявит о сделке.
Отметим, что Сантонс выступает в среднем весе и занимает 12-е место в рейтинге дивизиона, но победа над Манувой может поднять его в топ-10 полутяжелого веса.
Напомним, сначала с Манувой должен был встретиться Гловер Тейшейра, но бразилец получил травму плеча.
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