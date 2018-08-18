«Александрия» проиграла в УПЛ впервые с февраля

Киевское «Динамо» обыграло «Александрию» с минимальным перевесом (1:0) благодаря точному выстрелу вингераЭто первое поражение подопечных Владимира Шарана с 17-го февраля, когда александрийцы уступили «Стали» (0:2). Беспроигрышная серия длилась 16 матчей (11 побед и 5 ничьих), остановить «Александрию» сумело лишь киевское «Динамо».Тепер «бело-синие» остаются единственной командой в УПЛ, которая еще не пропускала и не теряла очков, а все свои победы киевляне одержали с одинаковым счетом – 1:0.Напомним, в другом матче 5-го тура УПЛ донецкий «Шахтер» уверенно разобрался со «Львовом» (2:0).