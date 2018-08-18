Карри отказался играть в гольф с экс-президентом США

«Барак, если ты сейчас меня слышишь, я очень ценю твое приглашение. Дело не в том, что я не хочу, я просто не могу».

Разыгрывающий «Голден Стэйт»отказался играть в гольф с экс-президентом США. В интервьюзащитник признался, что у него больше нет свободного времени.Стеф выступил на турнире по гольфу, заняв последнее место.Ранее Карри рассказал, что хочет всю карьеру провести в «Голден Стэйт».