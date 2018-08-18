Карри отказался играть в гольф с экс-президентом США
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отказался играть в гольф с экс-президентом США Бараком Обамой. В интервью The Ringer защитник признался, что у него больше нет свободного времени.
«Барак, если ты сейчас меня слышишь, я очень ценю твое приглашение. Дело не в том, что я не хочу, я просто не могу».
Стеф выступил на турнире по гольфу, заняв последнее место.
Ранее Карри рассказал, что хочет всю карьеру провести в «Голден Стэйт».
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