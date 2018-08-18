«Динамо» нанесло «Александрии» первое поражение в УПЛ (видео)

Киевское «Динамо» обыграло «Александрию» в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги.На 67-й минуте вингер «Динамо»красивым дальним ударом открыл счет в матче, в итоге его гол стал единственным и победным.«Александрия»Цыганков (67)Бойко, Кадар, Шабанов, Пиварич, Кендзера, Андриевский (Русин, 66), Че-Че (Сидорчук, 82), Буяльский, Вербич, Морозюк (Цыганков, 46), Беседин.Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Цуриков, Запорожан, Довгий (Ковалец, 65), Банада, Полярус (Пономарь, 54), Задерака (Шастал, 79), Ситало.: Бондаренко (15), Морозюк (42), Довгий (62).Напомним, «Шахтер» без проблем одолел «Львов» (2:0) в текущем туре УПЛ.