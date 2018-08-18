«Динамо» нанесло «Александрии» первое поражение в УПЛ (видео)
Киевское «Динамо» обыграло «Александрию» в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги.
На 67-й минуте вингер «Динамо» Виктор Цыганков красивым дальним ударом открыл счет в матче, в итоге его гол стал единственным и победным.
УПЛ, 5-й тур:
«Динамо» - «Александрия» 1:0
Гол: Цыганков (67)
«Динамо»: Бойко, Кадар, Шабанов, Пиварич, Кендзера, Андриевский (Русин, 66), Че-Че (Сидорчук, 82), Буяльский, Вербич, Морозюк (Цыганков, 46), Беседин.
«Александрия»: Панькив, Шендрик, Пашаев, Бондаренко, Цуриков, Запорожан, Довгий (Ковалец, 65), Банада, Полярус (Пономарь, 54), Задерака (Шастал, 79), Ситало.
Предупреждения: Бондаренко (15), Морозюк (42), Довгий (62).
Напомним, «Шахтер» без проблем одолел «Львов» (2:0) в текущем туре УПЛ.
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