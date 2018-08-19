Шлеменко о бое Емельяненко: «Мне кажется, судьи сделали подарок американцу»

«Я смотрел бой, и мне казалось, что Александр выиграет. Во-первых, он дрался дома, во-вторых, в таких боях судьи отдают предпочтение домашнему бойцу. У нас с Емельяненко похожий стиль, мы предпочитаем работать в стойке, и мне это больше нравится. Хоть Джонсон и наносил эти удары локтями, но они вызвали только гематомы и рассечения, но серьёзно голову не потрясли, думаю, все повреждения пройдут быстро.



В целом исход боя закономерен. Мне кажется, судьи сделали подарок американцу, чтобы не обидеть никого. Если бы дали победу Александру, тогда бы многие сказали, что Тони засудили, и наоборот. Есть много недовольных, но обе стороны, я считаю, исход поединка должен устраивать.



Интересная история развивается, возможен реванш между этими бойцами. Бой был зрелищный, красочный, и всё напрашивается для того, чтобы сделать реванш».

Российский средневес(56-11) прокомментировал ничью своего соотечественника(28-7-1) и американца(11-4-1).Напомним, Джонсон и Емельяненко показали яркое зрелище, где доминировал каждый из них, но так и не смогли выявить победителя.