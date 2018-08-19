Джокович: «На кону матча с Федерером стоит история»

«Я снова вышел в финал этого турнира и постараюсь в шестой раз постараюсь взять титул. На этот раз я хочу завоевать главный трофей, поэтому сделаю все, что в моих силах. На кону нашего матча стоит история, и это еще сильнее мотивирует меня».

Сербский теннисистподелился ожиданиями от предстоящего финала турнира в Цинциннати, где он сыграет с. Слова серба приводитОтметим, что Джокович уже шесть раз выходил в финал турнира в Цинциннати, но ни разу не мог взять трофей. Если Джокович обыграет в предстоящем матче Федерера, то станет первым в истории теннисистом, выигравшим все соревнования категории Masters.