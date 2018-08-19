Шикарный гол Кулача и автогол Полегенько принесли «Ворскле» победу над «Мариуполем» (видео)
Полтавская «Ворскла» в заключительном матче 5 тура чемпионата Украины на своем поле обыграла «Мариуполь» со счетом 2:1. Победу в первой игре после обновления стадиона к групповому раунду Лиги Европы команде Василия Сачко принес шикарнейший выстрел через себя от Владислава Кулача в первом тайме и автогол Павла Полегенько во втором.
У гостей единственный гол в активе Руслана Фомина, который отличился во второй игре кряду.
После этого тура у полтавчан в активе шесть очков и седьмое место, у «приазовцев» - три балла и 11 позиция в турнирной таблице УПЛ.
0:1
1:1
2:1
УПЛ. 5 тур
«Ворскла» – «Мариуполь» 2:1
Голы: Кулач, 29, Полегенько, 88 (автогол) – Фомин, 21
«Ворскла»: Шуст, Артур (Скляр, 78), Пердута, Мартыненко, Шарпар, Чеснаков (Даллку, 14), Ребенок, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Коломоец (Николас Карека, 56).
«Мариуполь»: Худжамов, Яворский, Быков, Чоботенко, Тищенко (Борячук, 71), Пихаленок, Полегенько, Чурко, Федорчук, Мишнев (Вакула, 81), Фомин.
Предупреждения: Федорчук, 31, Чурко, 53, Чоботенко, 64.
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