Шикарный гол Кулача и автогол Полегенько принесли «Ворскле» победу над «Мариуполем» (видео)

Шикарный гол Кулача и автогол Полегенько принесли «Ворскле» победу над «Мариуполем» (видео)

Полтавская «Ворскла» в заключительном матче 5 тура чемпионата Украины на своем поле обыграла «Мариуполь» со счетом 2:1. Победу в первой игре после обновления стадиона к групповому раунду Лиги Европы команде Василия Сачко принес шикарнейший выстрел через себя от Владислава Кулача в первом тайме и автогол Павла Полегенько во втором.

У гостей единственный гол в активе Руслана Фомина, который отличился во второй игре кряду.



После этого тура у полтавчан в активе шесть очков и седьмое место, у «приазовцев» - три балла и 11 позиция в турнирной таблице УПЛ.

 

0:1

1:1

2:1

УПЛ. 5 тур

«Ворскла» – «Мариуполь» 2:1

Голы: Кулач, 29, Полегенько, 88 (автогол) – Фомин, 21

«Ворскла»: Шуст, Артур (Скляр, 78), Пердута, Мартыненко, Шарпар, Чеснаков (Даллку, 14), Ребенок, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Коломоец (Николас Карека, 56).

«Мариуполь»: Худжамов, Яворский, Быков, Чоботенко, Тищенко (Борячук, 71), Пихаленок, Полегенько, Чурко, Федорчук, Мишнев (Вакула, 81), Фомин.

Предупреждения: Федорчук, 31, Чурко, 53, Чоботенко, 64.

Похожие новости
Популярные новости