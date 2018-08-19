Шикарный гол Кулача и автогол Полегенько принесли «Ворскле» победу над «Мариуполем» (видео)

Полтавская «Ворскла» в заключительном матче 5 тура чемпионата Украины на своем поле обыграла «Мариуполь» со счетом 2:1. Победу в первой игре после обновления стадиона к групповому раунду Лиги Европы команде Василия Сачко принес шикарнейший выстрел через себя отв первом тайме и автоголво втором.У гостей единственный гол в активекоторый отличился во второй игре кряду.После этого тура у полтавчан в активе шесть очков и седьмое место, у «приазовцев» - три балла и 11 позиция в турнирной таблице УПЛ.– «Мариуполь» 2:1Кулач, 29, Полегенько, 88 (автогол) – Фомин, 21: Шуст, Артур (Скляр, 78), Пердута, Мартыненко, Шарпар, Чеснаков (Даллку, 14), Ребенок, Кравченко, Кобахидзе, Кулач, Коломоец (Николас Карека, 56).Худжамов, Яворский, Быков, Чоботенко, Тищенко (Борячук, 71), Пихаленок, Полегенько, Чурко, Федорчук, Мишнев (Вакула, 81), Фомин.Федорчук, 31, Чурко, 53, Чоботенко, 64.