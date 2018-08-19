Украинка Никольченко взяла бронзу на Кубке мира в Минске (видео)
Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко на Кубке мира в Минске взяла бронзовую медаль в упражнениях с обручем.
За свое выступление украинка получила 19,100 балла.
Серебряным призером в этой дисциплине стала россиянка Александра Солдатова, опередившая украинскую гимнастку на 0,050 пункта, а золото завоевала белоруска Екатерина Галкина, записавшая в свой актив 19,750 очка.
Примечательно, что Никольченко была близка к тому, чтобы попасть на пьедестал и в упражнениях с лентой, но по итогам соревнований остановилась на четвертом месте с 17,850 балла.
Отметим, что в многоборье лидер украинских художниц стала шестой.
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