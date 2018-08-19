Украинка Никольченко взяла бронзу на Кубке мира в Минске (видео)

Лидер сборной Украины по художественной гимнастикена Кубке мира в Минске взяла бронзовую медаль в упражнениях с обручем.За свое выступление украинка получила 19,100 балла.Серебряным призером в этой дисциплине стала россиянка, опередившая украинскую гимнастку на 0,050 пункта, а золото завоевала белоруска, записавшая в свой актив 19,750 очка.Примечательно, что Никольченко была близка к тому, чтобы попасть на пьедестал и в упражнениях с лентой, но по итогам соревнований остановилась на четвертом месте с 17,850 балла.Отметим, что в многоборье лидер украинских художниц стала шестой.