Свитолина поздравила украинцев с Днем Независимости

«Каждая победа под украинским флагом – это огромная честь для меня.



Поздравляю всех украинцев с Днем Независимости и Днем Государственного Флага».

Седьмая ракетка мирав своемпоздравила всех украинцев с Днем Государственного Флага и Независимости:Ранее украинцев с Днем Флага поздравили другие именитые спортсмены.