Свитолина поздравила украинцев с Днем Независимости

Свитолина поздравила украинцев с Днем Независимости

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в своем Instagram поздравила всех украинцев с Днем Государственного Флага и Независимости:

«Каждая победа под украинским флагом – это огромная честь для меня.

Поздравляю всех украинцев с Днем Независимости и Днем Государственного Флага».


Ранее украинцев с Днем Флага поздравили другие именитые спортсмены.

Похожие новости
Популярные новости