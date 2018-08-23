Свитолина поздравила украинцев с Днем Независимости (фото)
Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в своем Instagram поздравила всех украинцев с Днем Государственного Флага и Независимости:
«Каждая победа под украинским флагом – это огромная честь для меня.
Поздравляю всех украинцев с Днем Независимости и Днем Государственного Флага».
Поздравляю всех украинцев с Днем Независимости и Днем Государственного Флага».
Ранее украинцев с Днем Флага поздравили другие именитые спортсмены.
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