«Заря» вдесятером сумела отстоять ничью в первом матче с «РБ Лейпциг»
Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч:
«Заря» - «РБ Лейпциг» 1:1.
«Заря»: Луис Фелиппе, Сваток, Вернидуб, Тымчик, Михайличенко, Харатин, Силас, Леднев, Караваев, Хомченовский (Кабаев, 59), Рафаэл Ратао (Кочергин, 57).
«РБ Лейпциг»: Мвого, Орбан, Конате, Мукиеле (Форсберг, 62), Саракки, Лаймер, Ильзанкер, Демме, Брума, Вернер, Матеус Кунья.
Предупреждения: Рафаэль Ратао, 29, Матеус Кунья, 42, Саракки, 68.
Удаление: Леднев, 16.
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