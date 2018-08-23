Программа «Файт-Лайф» с тренером по физподготовке Александра Усика. Видео (видео)

Представляем 21-й выпуск программы «Файт-Лайф», гостем которой стал тренер по физподготовке абсолютного чемпиона мира по боксуи многих других спортсменов- новости единоборств;- общение о турнире Golden Coat Fight Champ MMA 2018;- топ-5 бойцов ММА с лучшей защитой от тейкдаунов;- анонс турнира M-1 Challenge 96.Напомним, в 20-м выпуске программы «Файт-Лайф» рассказывали о пяти лучших панчерах в мире бокса.