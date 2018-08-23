«Заря» вдесятером сумела отстоять ничью в первом матче с «РБ Лейпциг» (видео)

«Заря» - «РБ Лейпциг» 1:1.Луис Фелиппе, Сваток, Вернидуб, Тымчик, Михайличенко, Харатин, Силас, Леднев, Караваев, Хомченовский (Кабаев, 59), Рафаэл Ратао (Кочергин, 57).Мвого, Орбан, Конате, Мукиеле (Форсберг, 62), Саракки, Лаймер (Клостерманн, 80) , Ильзанкер, Демме, Брума, Вернер, Матеус Кунья (Поульсен, 72).: Рафаэль Ратао, 29, Матеус Кунья, 42, Саракки, 68.: Леднев, 16.В самом начале поединка «Заря» имела хорошую возможность выйти вперед, однако вратарь гостей среагировал на удар. После этого «РБ Лейпциг» ожидаемо завладел мячом, но до остроты у ворот луганчан дело доходило редко. А на 16 минуте молодой хавбек хозяевподвел свою команду, получив красную карточку после провокации соперника.После этого эпизода преимущество гостей стало более существенным, однако по-настоящему голевой момент они создали только один. К счастью, главная звезда «Лейпцига»простил «Зарю». Первый тайм закончился со счетом 0:0.Во второй половине хозяева играли здорово в обороне и периодически выбегали в острые контратаки, однако им не хватало качественной завершающей передачи. А уже в самой концовке немцы устроили настоящий штурм ворот, который едва не закончился голом, но подопечныевыстояли, оставив себе неплохие шансы на выход в групповой этап.Ответный поединок состоится ровно через неделю - 30 августа.