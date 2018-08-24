Мораес вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории УПЛ среди легионеров

Форвард «Шахтера»поднялся на 5-е место в таблице лучших бомбардиров-легионеров в истории УПЛ.Хет-трик Мораеса в матче с «Олимпиком» позволил ему обойти в рейтинге грузина, у которого в активе 61 гол в чемпионатах Украины.У 31-летнего бразильца теперь 63 забитых мяча. 35 из них он забил за «Металлург» Донецк, еще 22 за «Динамо» и 6 – за «Шахтер». Для этого ему понадобилось 122 матча.Максим Шацких (Узбекистан) – 124 гола, 341 матчЛуис Адриано (Бразилия) – 77 голов, 162 матчейАлекс Тейшейра (Бразилия) – 67 голов, 146 матчейБрандао (Бразидия) – 65 голов, 140 матчейЖуниор Мораес (Бразилия) – 63 гола, 122 матчаВасил Гигиадзе (Грузия) – 61 гол, 245 матчейАвтандил Капанадзе (Грузия) – 57 голов, 189 матчейЛаки Идахор (Нигерия) – 54 гола, 221 матчГеоргий Деметрадзе (Грузия) – 52 гола, 130 матчейВалентин Белькевич (Беларусь) – 51 гол, 224 матча