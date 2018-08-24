Мораес вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории УПЛ среди легионеров
Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес поднялся на 5-е место в таблице лучших бомбардиров-легионеров в истории УПЛ.
Хет-трик Мораеса в матче с «Олимпиком» позволил ему обойти в рейтинге грузина Васила Гигиадзе, у которого в активе 61 гол в чемпионатах Украины.
У 31-летнего бразильца теперь 63 забитых мяча. 35 из них он забил за «Металлург» Донецк, еще 22 за «Динамо» и 6 – за «Шахтер». Для этого ему понадобилось 122 матча.
Топ-10 бомбардиров-легионеров УПЛ:
Максим Шацких (Узбекистан) – 124 гола, 341 матч
Луис Адриано (Бразилия) – 77 голов, 162 матчей
Алекс Тейшейра (Бразилия) – 67 голов, 146 матчей
Брандао (Бразидия) – 65 голов, 140 матчей
Жуниор Мораес (Бразилия) – 63 гола, 122 матча
Васил Гигиадзе (Грузия) – 61 гол, 245 матчей
Автандил Капанадзе (Грузия) – 57 голов, 189 матчей
Лаки Идахор (Нигерия) – 54 гола, 221 матч
Георгий Деметрадзе (Грузия) – 52 гола, 130 матчей
Валентин Белькевич (Беларусь) – 51 гол, 224 матча
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