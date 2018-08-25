Макгрегор назвал Нурмагомедова и его отца – «дрожащими трусами»

«Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя насквозь, ты прячешься за фальшивым уважением.



Так же, как и твой средний сын. Дрожащий трус»

Бывший чемпион UFC в легком весе(21-3) нелицеприятно отозвался во своем будущем сопернике(26-0) и его отце и наставникеМакгрегор добавил к посту фото Нурмагомедова из автобуса, на который он напал вместе с ирландскими бойцами перед UFC 223:Напомним, ранеезаявил, что никогда не считал Макгрегора серьезным соперником для Хабиба.