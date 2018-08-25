Макгрегор назвал Нурмагомедова и его отца – «дрожащими трусами»
  • Спорт
  • Опубликовал: Луненок Елена

Макгрегор назвал Нурмагомедова и его отца – «дрожащими трусами»

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор (21-3) нелицеприятно отозвался в Instagram о своем будущем сопернике Хабибе Нурмагомедове (26-0) и его отце и наставнике Абдулманапе Нурмагомедове.

«Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя насквозь, ты прячешься за фальшивым уважением.

Так же, как и твой средний сын. Дрожащий трус»


Макгрегор добавил к посту фото Нурмагомедова из автобуса, на который он напал вместе с ирландскими бойцами перед UFC 223:



Напомним, ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что никогда не считал Макгрегора серьезным соперником для Хабиба.

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