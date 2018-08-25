«Динамо» после поражения от «Аякса» потеряло очки в чемпионате Украины (видео)
Чемпионат Украины. 6-й тур:
«Черноморец» – «Динамо» 1:1.
Голы: Грачев, 84 – Русин, 59.
«Черноморец»: Литовченко, Грачев, Трубочкин, Рыжук, Романюк, Смирнов, Савченко (Карноза, 74), Леонов (Мусолитин), Черний, Бабенко, Диденко (Коваль, 71).
«Динамо»: Бойко, Шабанов, Сидклей, Морозюк, Бурда, Шепелев, Цыганков (Буэно, 64), Андриевский, Че-Че, Миколенко (Вербич, 46), Русин (Супряга, 83).
Предупреждение: Бабенко, 75.
«Динамо» в выездном матче шестого тура чемпионата Украины сыграло вничью с «Черноморцем».
Счет во встрече на 59-й минуте открыл молодой форвард киевлян Назарий Русин. Одесситы отыгрались ближе в концу встречи, когда Глеб Грачев забил после подачи углового.
Отметим, что этот пропущенный мяч стал первым для команды Александра Хацкевича в текущем розыгрыше чемпионата Украины. Также в этом матче дебютировали новички киевлян Сидклей, Витор Буэно и Владислав Супряга.
Следующий поединок «Динамо» проведет 28 августа в плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса». Первую встречу, напомним, столичный клуб проиграл со счетом 1:3.
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