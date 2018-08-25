«Динамо» после поражения от «Аякса» потеряло очки в чемпионате Украины (видео)

«Черноморец» – «Динамо» 1:1.: Грачев, 84 – Русин, 59.Литовченко, Грачев, Трубочкин, Рыжук, Романюк, Смирнов, Савченко (Карноза, 74), Леонов (Мусолитин), Черний, Бабенко, Диденко (Коваль, 71).Бойко, Шабанов, Сидклей, Морозюк, Бурда, Шепелев, Цыганков (Буэно, 64), Андриевский, Че-Че, Миколенко (Вербич, 46), Русин (Супряга, 83).: Бабенко, 75.«Динамо» в выездном матче шестого тура чемпионата Украины сыграло вничью с «Черноморцем».Счет во встрече на 59-й минуте открыл молодой форвард киевлян. Одесситы отыгрались ближе в концу встречи, когдазабил после подачи углового.Отметим, что этот пропущенный мяч стал первым для командыв текущем розыгрыше чемпионата Украины. Также в этом матче дебютировали новички киевлянСледующий поединок «Динамо» проведет 28 августа в плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса». Первую встречу, напомним, столичный клуб проиграл со счетом 1:3.