Результаты турнира Glory 57 в Шэнчьжэне. Ситтичай одолел Григоряна

В китайском городе Шэнчьжэнь состоялось большое шоу Glory 57, в главном поединке которогозащитил чемпионский титул в легком весе, победив в четвертый раз армянинаСиттичай Ситсонгпинонг (121-30-5) победил раздельным решением судей Марата Григоряна (60-10-2);Седрик де Кейрсмайкер (1-0-0) победил раздельным решением судей Кайин Жанга (0-1-0);Хилял Джаниев (39-4-0) победил решением судей Хулио Лобо (41-12-0);Бой Ченглонга Жанга (46-7-0) против Нафи Биляловски (17-5-0) признан несостоявшимся из-за запрещенного удара;Аса Тен Поу (8-2-0) победил раздельным решением судей Юханга Кси (11-3-5).Ченчен Ли (29-6-0) победил раздельным решением судей Маркуса Кубо (17-8-0);Джиа Лю (3-0) победил раздельным решением судей Зазу Сор. Ари (33-7-0).Веншенг Жанг (44-5-0) победил раздельным решением судей Ли Фенга (12-6-0);Ли Денг (28-8-0) победил ТКО-1 Алимжана Турсуна (17-4-0);Чао Ванг (18-0-0) победил раздельным решением судей Тихана Ксю (18-5-0);Лиу Ксю (18-4-0) победил раздельным решением судей Жуньчена Жао (21-3-0).